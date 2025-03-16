Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını

Kahramanmaraş\'ta Konteyner Yangını

Afşin'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, can kaybı yok.

16.03.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta çıkan konteyner yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Afşin ilçesi Anzorey Mahallesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybının yaşanamadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Afşin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi
Hasta yakınları arasında ’küfür’ kavgası: Çok sayıda gözaltı Hasta yakınları arasında 'küfür' kavgası: Çok sayıda gözaltı
İstanbul Güngören’de Toprak Kayması: Anaokulunun Bahçesi Çöktü, Bina Sakinleri Tepkili İstanbul Güngören'de Toprak Kayması: Anaokulunun Bahçesi Çöktü, Bina Sakinleri Tepkili
Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor
Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı Futbolcular birbirine girdi Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi
İstanbul’daki AVM’de intihar girişimi İstanbul'daki AVM'de intihar girişimi
Bulgaristan ve Yunanistan’da etkili olan dolu Türkiye’ye geliyor Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor
Annesinin vizdansızca dövdüğü çocuk devlet korumasına alındı Annesinin vizdansızca dövdüğü çocuk devlet korumasına alındı
Şampiyonluk yolunda büyük kayıp Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı
Papa’dan hastanede tedavi altına alınmasından bu yana ilk fotoğraf Papa'dan hastanede tedavi altına alınmasından bu yana ilk fotoğraf
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu
İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat direktörünü görevden alıyor İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat direktörünü görevden alıyor
70 yıl sonra kupa kazandılar İngiltere Lig Kupası’nda şampiyon Newcastle United 70 yıl sonra kupa kazandılar! İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Newcastle United
14’üncü kattan düşen Şeyma öldü, “Uyuyordum, duymadım“ diyen sevgilisi gözaltında 14'üncü kattan düşen Şeyma öldü, "Uyuyordum, duymadım" diyen sevgilisi gözaltında

23:48 Galatasaray’dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım
21:13 Husilerden ABD’ye misilleme Uçak gemisine saldırdılar Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar
20:24 ABD Savunma Bakanı: Yemen’deki saldırılar devam edecek ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
19:56 Cevdet Yılmaz, Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
13:02 Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
12:21 Yeşilçam’ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
11:54 Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli’nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir
11:25 Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?
11:19 Esenyurt’ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler
10:42 Magazin Bahane masasından ’Kaynat Bakalım’ yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar Magazin Bahane masasından 'Kaynat Bakalım' yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar
10:30 Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 00:06:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.