Kahramanmaraş'ta çıkan konteyner yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Afşin ilçesi Anzorey Mahallesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybının yaşanamadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını - Son Dakika
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