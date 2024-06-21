Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta konteyner yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesindeki Havalimanı Konteyner Kent'te yangı çıktı. Klimanın elektrik aksamından çıktığı tespit edilen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
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