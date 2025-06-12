Kahramanmaraş\'ta Mermer Blokları Devrildi: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde mermer blokların devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 2. Mahrutçular Sitesi'nde meydana geldi. Mermer taşıma işlemi sırasında bir anda mermer blokları devrildi.

İki işçi mermer blokları altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaralıları kurtararak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ