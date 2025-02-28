Kahramanmaraş\'ta Metruk Evde Yangın

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Kahramanmaraş'ta metruk evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki metruk bir evde çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ