Kahramanmaraş'ta metruk evde yangın paniği
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kullanılmayan bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın çevreye yayılmadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesindeki bir metruk evde çıktı. Yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonrası inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Metruk Evde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?