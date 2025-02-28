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Kahramanmaraş'ta metruk evde yangın paniği

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kullanılmayan bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın çevreye yayılmadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesindeki bir metruk evde çıktı. Yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası inceleme başlatıldı.