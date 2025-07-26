Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Yangın, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiinde çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Orman Yangını - Son Dakika
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