Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Kertmen Mahallesi kırsalında çıktı. Otluk alanda başlayan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarlı havanın etkisiyle büyüyen yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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