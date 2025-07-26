Kahramanmaraş\'ta Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Onikişubat ilçesineki orman yangıyla ilgili, "Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa bir sürede kontrol altın almak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde çıkan orman yangını, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle büyüdü. Saat 15.30'da başlayan yangına 15 dakika içinde müdahale edilirken, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabalarıyla kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle yayılma riski taşıması üzerine çevre belediyelerden su takviyesi talep edildi. Olay yerine 2 helikopter, 14 arazöz, 8 su tankı, 7 ilk müdahale aracı, 15 iş makinesi ve 300 personel sevk edildi. Ayrıca 6 itfaiye aracı ve diğer kamu kurumlarının destek ekipleri de çalışmalara katıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede termometreler 44 dereceyi gösterdi, rüzgar ise saatte 35 kilometre hızla etkili oldu. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürerken, ekipler olası sıçrama riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alıyor.

Bölgede Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı'dan bilgi aldı. Vali Ünlüer, "Şu ana kadar üzücü bir can kaybımız yoktur onun gayreti içindeyiz ve risk altındaki yerlerdeki vatandaşlarımızı boşaltıyoruz. Bu şekilde çalışmalar sürüyor inşallah kısa bir sürede kontrol altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 18 ev boşaltıldı ve 3 evimiz yandı" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ