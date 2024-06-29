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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangın, Onikişubat ilçesi Belkız Mahallesi'nde ormanlık alanda başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bölgeye çok sayıda ekip sevk etti.

Ekiplerin, 30 araç ve 100 personelle yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ