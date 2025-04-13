Kahramanmaraş\'ta Otomobil Yangını

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AFT 267 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yanan otomobil çekici marifetiyle yol dışı edildi. Maddi hasarın oluştuğu yangında can kaybı yaşanmadı. - KAHRAMANMARAŞ
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