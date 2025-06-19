Kahramanmaraş\'ta Park Halindeki Araçta Yangın

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, merkez Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi 77006 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark edenler durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri araç yangınına müdahale ederek söndürdü.
Aracın motor ve ön kısmının yandığı olayla ilgili ineleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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