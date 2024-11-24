Kahramanmaraş'ta Rüzgar Minareyi Devrildi

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Kahramanmaraş'ta etkili olan rüzgar, gündüz saatlerinde sallanarak tehlike sinyalleri veren bir minarenin akşam saatlerinde devrilmesine yol açtı.

Olay, şehir merkezine yakın bir mahallede meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle sallanan minare çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, ekipler gün içerisinde bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi. Akşam saatlerinde devrilen minare, herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya neden olmadı. Belediye ekipleri, olayın yaşandığı bölgede temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. - KAHRAMANMARAŞ