Kahramanmaraş\'ta Sahte Altın Dolandırıcıları Yakalandı

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Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, 133 bin TL, 1 Cumhuriyet altını, 1 altın kolye, 14 altın bileklik ve 1 altın tel ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan C.B. ve B.G. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ