Kahramanmaraş\'ta Samanlık Yangını

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir samanlıkta çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipleri yangına müdahale etti. Saman balyalarının tutuştuğu yangını ekipler söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ