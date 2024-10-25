Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın

Kahramanmaraş'ta fabrika deposunda yangın
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Batı Çevre Yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk balyalarının bulunduğu depoda çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Maddi hasarın oluştuğu yangında can kaybı yaşanmadı.
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