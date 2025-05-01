Kahramanmaraş\'ta Tekstil Fabrikasında Yangın

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerinde bulunan Şirikçioğlu tekstil fabrikasının deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle pamuk balyaları yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Söndürülen fabrika yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ