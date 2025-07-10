Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Yumaklıcerit Mahallesi'nde ikamet eden S.K. (48), A.Ü. (28) ve M.Ü. (32) isimli şahısların yasadışı kenevir ekimi yaptığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde ve arazilerinde yapılan aramalarda 3 kilo 850 gram skunk, 2 bin 109 kök skunk bitkisi ve 410 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi'ne teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ