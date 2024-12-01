Kahramanmaraş\'ta Yangın: Otomobil Kül Oldu!

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Kahramanmaraş'ta yanan otomobil itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ