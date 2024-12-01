Kahramanmaraş'ta yanan otomobil itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Yangın: Otomobil Kül Oldu! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?