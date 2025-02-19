Kahramanmaraş\'ta Yangın Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Mercimek Tepe Mahallesi'ndeki müstakil bir ikamette çıktı. Mutfaktaki çamaşır makinasından çıktığı belirlenen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın eve yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle ikamette maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
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