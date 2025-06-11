Kontrolden çıkan kamyon çukura düştü: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, yol kenarındaki çukura düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kabala Mahallesi'nde 47 AAY 125 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından sürede söndürüldü.