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Kamyon Şoförü Faciayı Önledi - Son Dakika
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Kamyon Şoförü Faciayı Önledi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yokuş yukarı çıkan bir kamyonun frenleri boşaldı. Kamyon sürücüsü, aracın yokuş aşağı kaymasını önlemek için refüje çıkarak daha büyük bir kazayı engelledi.

Kamyon Şoförü Faciayı Önledi
15.12.2023 - 13:05,  Güncelleme: 13:05
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde yokuş yukarı çıktığı esnada kamyon freninin boşaldığını anlayan şoförün refleksi daha büyük bir kazanın önüne geçti. Yokuş aşağıya kaymaya başlayan aracı refüje çıkartan şoför faciayı önledi.

Kaza, Bağlar Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan yokuşta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Demir idaresindeki 54 AAB 114 plakalı kamyonun yokuş yukarı çıktığı esnada frenleri boşaldı. Yokuş aşağıya kaymaya başlayan kamyonun sürücüsü, daha büyük bir kazaya sebebiyet vermemek için refüje çıktı. Kamyonun kasasının kapattığı yönde trafik ulaşıma kapandı. Çevredeki vatandaşlar ise diğer sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

"Mecburen bu hareketi yaptım"

Soğuk kanlılıkla reflekslerini kullanan şoför, ihtimal dahilinde olan bir facianın önüne geçti. Kaza anını anlatan sürücü Demir, "Rampanın başında başka bir araca yol verdim ve birden kamyonun frenleri boşaldı. Geri geri kaymaya başladığında kamyonu durduramadım. Sağ ve solumda evler vardı benimde aklıma refüje çıkmak geldi. Kamyonun kontrolden çıkması neticesinde insanlara bir zarar gelebilirdi, evlere çarpabilirdim, duvarları yıkabilirdim, çocuklara çarpabilirdim. Bende mecburen bu hareketi yapmak zorunda kaldım. Bende bir yara yok kamyonda da bir sorun yok çok hızlı değildi bu sebeple herhangi bir sıkıntı oluşmadı" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Murat Demir, Sakarya, Bağlar, Olaylar, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon Şoförü Faciayı Önledi - Son Dakika


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