Kamyonet Şarampole Devrildi, İki Yaralı

3.Sayfa

Şarampole devrilen kamyonet yanarak kül oldu: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada alev alan kamyonet adeta küle döndü.

Kaza Ankara- Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Niğde istikametine seyreden A.K.yönetimindeki 41 AYH 661 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü ve yolcu konumundaki S.K.yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırırken, kamyonet kazadan bir süre sonra alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonetteki yangını söndürürken kamyonet adeta küle döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.