Kapaklı\'da Kaza: 6 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Yaşanan kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi Yıldız Caddesi üzeri Kazak Gölü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G. idaresindeki 55 ADB 893 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı halde bulunan H.G., M.G., Z.G., S.A., E.A. ve M.F.K. isimli 6 vatandaşı ambulans ile Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ