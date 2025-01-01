Kapaklı'da Samanlık Yangını Korkuttu - Son Dakika
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Kapaklı'da Samanlık Yangını Korkuttu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

01.01.2025 01:24
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Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin Pınarça Mahallesi'nde samanlık olarak kullanılan alanda çıkan yangın korkuttu. Yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarça Mahallesi'nde samanlık olarak kullanılan bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıktığı alana yakın evlere herhangi bir alev sıçramaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekipleri de yeni yılın ilk dakikalarına yangınla birlikte girdiler. Yangınla ilgili soruşturma ve inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapaklı'da Samanlık Yangını Korkuttu - Son Dakika

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