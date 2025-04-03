Kapıkule'de 23.8 kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de 23.8 kg Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule\'de 23.8 kg Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste 23.8 kg esrar bulundu. Soruşturma başlatıldı.

03.04.2025 14:01
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Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Bulgaristan Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'na 46 yolcusu ile gelen ve Türkiye'ye giden bir otobüste çantalar ile taşınan 23 kilo 800 kilogram esrar ele geçirildi.

Türkiye'ye gitmek üzere Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'na gelen Bulgaristan vatandaşının kullandığı otobüsteki 46 yolcu ve ikinci sürücü, beyan edilecek mal taşımadıklarını belirtti. Risk analizinin ardından araç kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi.

Otobüsün kargo bölümünde yapılan kontrollerde yolcuların bagajlarının bulunduğu valizler arasında üzerinde yolcunun adı ve koltuğunun yazılı olduğu etiketi olmayan iki adet çanta bulundu. Yapılan incelemede torbalarda vakumla kapatılmış kuru yeşil yapraklı madde içeren toplam 24 paket görüldü. Esrara karşı reaksiyon gösteren uyuşturucu maddenin toplam brüt ağırlığı 23 kilo 800 gram esrar olarak belirlendi. Piyasa değeri ise 190 bin euro olarak tespit edildi.

Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığınca soruşturmaya başlandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de 23.8 kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'de 23.8 kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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