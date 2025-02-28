Taşlı ve silahlı saldırıdan 3 torunuyla evinin banyosuna saklanarak kurtuldu - Son Dakika
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Taşlı ve silahlı saldırıdan 3 torunuyla evinin banyosuna saklanarak kurtuldu

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Karaman'da, aralarında kadınların da olduğu 4-5 kişilik grubun, silah ve taşlarla evine saldırdığı Narin N., o sırada televizyonda çizgi film izleyen 3 torununu alıp, banyoya saklanarak kurtuldu. Kurşunlardan birinin televizyona isabet ettiği belirlendi.

28.02.2025 17:21
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Karaman'da bir kadın silahlı ve taşlı saldırıdan 3 torunuyla evinin banyosuna saklanarak kurtuldu.

Kapıyı kırdılar, silahla saldırdılar! Torunlarıyla banyoya saklanarak kurtuldu

KAPIYI KIRDILAR, TABANCAYLA ATEŞ EDİP TAŞ ATTILAR

Olay, saat 10.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi 1142'nci Sokak'taki tek katlı müstakil evde, meydana geldi. Narin N. ve 3 torunu, evin oturma odasında televizyonda çizgi film izlerken, aralarında kadınların da olduğu 4-5 kişilik grup, kapıyı kırıp bahçeye girdi, tabancayla ateş edip, taş attı.

Kapıyı kırdılar, silahla saldırdılar! Torunlarıyla banyoya saklanarak kurtuldu

TORUNLARIYLA BANYOYA SAKLANDI

Narin N., torunlarını alıp banyoya saklandı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede bahçede boş kovan bulamazken, kurşunlardan birinin televizyona isabet ettiğini belirledi.

Kapıyı kırdılar, silahla saldırdılar! Torunlarıyla banyoya saklanarak kurtuldu

"CAMDAN İÇERİ ATEŞ ETTİLER"

Yaşadıklarını anlatan Narin N., "Ben evde 3 torunumla oturuyordum. Kalabalık bir şekilde geldiler. İlk başta dış bahçe kapımı kırdılar. Silahla 3 veya 4 el camdan içeriye ateş ettiler. 3 kadın da silahlardan çıkan boş kovanları topladı. Ben çocuklarımı kaptığım gibi can havliyle banyoya attım. Benim torunlarım öksüz. Benim daha yeni 70 bin liraya aldığım televizyonum kırıldı, patladı' dedi.

Kapıyı kırdılar, silahla saldırdılar! Torunlarıyla banyoya saklanarak kurtuldu
Taşlı ve silahlı saldırıdan 3 torunuyla evinin banyosuna saklanarak kurtuldu
Kaynak: DHA

Güvenlik, Karaman, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taşlı ve silahlı saldırıdan 3 torunuyla evinin banyosuna saklanarak kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fecri:
    Karamanda çok bencil insan var, hergün olaylar var 1 0 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    her ne olursa olsun savunmasız bir kadına ve 3 torununa bu saldırıyı yapan insan değildir. Her ne olursa olsun başlarında erkek yok ayıptır 0 0 Yanıtla
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