Kar Kütlesi Lastikçinin Üzerine Düştü

3.Sayfa

Real Madrid\'in takım otobüsü kaza yaptı

Bir sonraki maçta oynayamayacak

Yücel Arzen\'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

DEM Parti, İmralı\'ya ne zaman gidiyor? Bakan Tunç\'tan açıklama var

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Turistin, 800 liralık hesabı ödememek için yaptığı rezilliğe bakın

Sağlık Bakanlığı\'ndan açıklama: Bazı insanların \'oltalama\' ile verilerini aldılar

Kar kütlesi adamın üzerine böyle düştü

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve sonrasında gelen soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Tortum ilçesinde lastik tamircisinin üzerine düşen kar kütlesi korkuttu.

Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntülerde; oto lastik tamircisi Kahraman Kaya'nın üzerine çalışırken bir anda çatıdan kar kütlelerinin geldiği görüldü. Üzerine gelen kar kütlesi nedeniyle kısa süre sendeleyen ve şaşkınlığını gizleyemeyen oto lastik tamircisi, daha sonra tekrar işine döndü.

Yetkililer Erzurum'da yaklaşık 3 kesintisiz devam eden kar yağışı sonrası çatılarda biriken karlardan dolayı vatandaşları uyardı.