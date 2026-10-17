Karabük Safranbolu\'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Barış Mahallesi Su Deposu Sokak'ta meydana geldi.

M.A.D. yönetimindeki 78 AAK 001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü M.A.D., E.C.K. ve K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.