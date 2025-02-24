Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Karabük'te eski itfaiye müdürü Raif Üngören'e ait 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.02.2025 23:21
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2 katlı ev alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'te eski itfaiye müdürü ve kardeşine ait 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece yarısı merkeze bağlı Saitler köyünde meydana geldi. Karabük Belediyesi eski İtfaiye Müdürü Raif Üngören ve kardeşi Ulvi Üngören'e ait 2 katlı evin çatı katı, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Gecenin karanlığında yükselen alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında çatı katı ve ev kullanılamaz hale geldi.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın Çıktı - Son Dakika

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