Karabük\'te 269 Ecza Hap Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı faaliyette 269 adet ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde icra edilen iki ayrı faaliyette 2 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 269 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK