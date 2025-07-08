Karabük\'te Depoda Yangın

Karabük'te kömür ve odun satışı yapılan bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde kömür ve odun satışı yapılan bir dükkanın deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK