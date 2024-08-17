Karabük\'te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.15 sıralarında Karabük-Kastamonu karayolu Çerçen köyü kavşağında meydana geldi. Kastamonu yönüne giden Şahin T. (30) idaresindeki 37 AY 236 plakalı panelvan, kavşağa kontrolsüz giren Osman Gülseren idaresindeki 78 ABV 471 plakalı otomobile yandan çarparak 60 metre sürükledi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Osman Gülseren'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Gülseren'in cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Şahin T. ise hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından araç geçişleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK