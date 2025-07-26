Karabük\'te Orman Yangını Devam Ediyor

Karabük'teki orman yangını karayolu istikametine doğru ilerlemesini sürdürürken, merkeze bağlı Cumayanı ile Cemalovası köyleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayıp geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları hem karadan hem havadan sürüyor. Arazinin engebeli ve dağlık olması karadan müdahaleyi zorlaştırırken 23 helikopter destegiyle ile havadan müdahale aralıksız sürüyor. Rüzgarın etkisiyle çoğu noktada etkili olan yangında alevler Karabük- Eskipazar kara yoluna doğru ilerlerken tedbir amacıyla Cumayanı Köyü Armağanlar Mahallesinde evler boşaltıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş önlemler alırken, evlerde hiçbir vatandaşın kalmaması noktasında uyarılar yapılıyor. Çaresizce evlerini terk eden vatandaşların kimi yanına televizyon kimi ise buzdolabından etlerini alarak bölgeden ayrıldığı görüldü.

Öte yandan gidecek yeri olmayan vatandaşların yurtlarda konaklaması için imkan sağlandığı duyurusu yapıldı. Orman yangının bir farklı noktasındaki alevler nedeniyle yine merkeze bağlı Cemalovası köyünün de tahliye edildiği öğrenildi.

Yaklaşık 4 gündür etkili olan yangınlar dolayısıyla 18 köy boşaltıldı. - KARABÜK