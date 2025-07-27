Karabük\'te Orman Yangını Devam Ediyor

Karabük'te 83 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan ve kara yoluna yakınlaşan orman yangını dron ile görüntülendi.

Karabük'te 4 gündür etkili olan orman yangını ile mücadele sürüyor. Akşam saatlerinde kendini yeniden gösteren alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Karabük- Eskipazar kara yolu Cumayanı köyü mevkiine kadar inen yangın dron ile görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar net bir şekilde görülüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı. - KARABÜK