Karabük\'te Orman Yangını Devam Ediyor

Karabük'te günlerdir devam eden orman yangınında yaklaşık 97 saat geride kalırken, engebeli ve dağlık bölgelerde dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Merkez ve çevresindeki köylerde etkili olan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Arazinin sarp ve ulaşımı güç olması nedeniyle bazı bölgelere ulaşmakta zorluk yaşanıyor.

Yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, ekipler özellikle duman çıkan alanlara yoğunlaştı. Havanın rüzgarlı olması ise çalışmaları zaman zaman zorlaştırıyor. - KARABÜK