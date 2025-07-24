Karabük'te yaklaşık 24 saat önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken yoğun dumanlar havadan müdahaleyi zorlaştırıyor.
Karabük'te orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Yangına çok sayıda ilden gelen ekipler tarafından canla başla müdahale ediliyor.
Öte yandan bölgedeki yoğun dumanlar havadan yapılan müdahaleleri de zorlaştırıyor. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Orman Yangını Söndürme Mücadelesi - Son Dakika
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