Karabük'te rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerleyen orman yangınına karşı yoğun mücadele veriliyor.
Karabük'te 4 gün önce başlayan yangında 77 saat geride kaldı. Yer yer şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın tekrar tekrar alevlenerek büyüyor. Merkeze bağlı Üçbaşlar köyü yakınındaki ormanlık alana sıçrayan alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Ekipler ile vatandaşlar yangının evlere sıçramaması için yoğun mücadele veriyor. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Orman Yangınına Mücadele - Son Dakika
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