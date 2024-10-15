Karabük\'te Park Halindeki Araba Yangını

Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Rıdvan Kemik'e ait otomobil park halindeyken motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu araçtaki yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
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