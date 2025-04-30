Karabük\'te Sentetik Ecza Operasyonu

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 102 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 102 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK