Karabük\'te Sentetik Hap Ele Geçirildi

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Karabük'te jandarma ekipleri iki şahsın bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yaptığı aramada sentetik hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 100. Yıl Mahallesi'nde iki şahsın bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yaptıkları aramada 70 adet 300 mg ve 2 adet 400 mg sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK