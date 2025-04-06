Karabük'te Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

06.04.2025 22:19
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Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Karabük- Yenice kara yolu Bolkuş Köyü yakınlarında meydana geldi.

Gültekin Kalaycı idaresindeki 14 AAT 563 plakalı otomobil Yenice istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan Döndü Kalaycı, Songül Çalkam ve Edanur Oruçoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı - Son Dakika

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