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Karabük'te tek katlı ev yandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Dere köy Hanlar Mahallesi'nde Ayşe Danışman'a ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman arazözler yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.