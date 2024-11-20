Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 426 adet uyuşturucu hap ile 12 bin 170 TL ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez'de icra edilen faaliyette durumundan şüphelenilen 1 kişiyi durdurdu. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan adli aramada, 426 adet sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği düşünülen 12 bin 170 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK