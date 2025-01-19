Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde icra edilen faaliyette 8 şahsın üzerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramada, sentetik ecza hap ve 13 bin 750 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 kişi ifadelerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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