Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde icra edilen faaliyette 8 şahsın üzerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramada, sentetik ecza hap ve 13 bin 750 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 kişi ifadelerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK