Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 1,24 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Göz altına alınarak İl Jandarma Komutanlığında ifadesine başvurulan şüpheli daha sonra sevk edildiği savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK