Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde yaptıkları operasyonda 3 şahsın üzerinde ve bulundukları araçta 81 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK
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