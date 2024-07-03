Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 81 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

03.07.2024 13:30
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Karabük'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde yaptıkları operasyonda 3 şahsın üzerinde ve bulundukları araçta 81 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Jandarma, Karabük, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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