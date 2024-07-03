Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

Karabük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda B.O. ve O.E. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 5.89 gram esrar, 14 adet uyuşturucu hap ve 0.87 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.07.2024 19:55
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Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Safranbolu ve merkezde düzenlenen operasyonlarda B.O. ve O.E. gözaltına alınırken 5.89 gram esrar, 14 adet uyuşturucu hap, daralı ağırlığı 0,87 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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