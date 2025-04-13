Karabük'te Yangın Paniği - Son Dakika
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Karabük'te Yangın Paniği

Karabük\'te Yangın Paniği

Karabük'te günlük kiralık dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, can kaybı yok.

13.04.2025 19:25
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Karabük'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki günlük kiralık dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 1009. Cadde üzerindeki Ramazan T.'ye ait günlük kiralık evde küllükte unutulan sönmemiş sigara izmaritinin koltuk üzerine düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Alevlerin yükselmesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Aynı evde 2024 yılı Haziran ayında da yangın çıktığı öğrenildi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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