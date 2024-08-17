Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangın helikopter desteğiyle söndürülüyor

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları helikopter desteğiyle yaklaşık 29 saattir sürüyor.

Beydini ve Alınca köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın etkisiyle farklı bölgelere sıçrayan yangın ikinci gününde yeniden büyüyünce bölgeye Jandarma Genel Komutanlığına ait iki helikopter sevk edildi. Yaklaşık 29 saattir devam eden yangını söndürmek için ekipler hem karadan hem havadan yoğun mücadele gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunup son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. - KARABÜK