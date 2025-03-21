Karaman'da Baca Yangını Panik Yarattı

Karaman'da baca yangını korkuttu

KARAMAN - Karaman'da 5 katlı binanın çatı katındaki bacada çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki bacada çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıdan yoğun dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de güvenlik için bulvarı trafiğe kapattı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın bitişik olan binaların çatısına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yakılan sobadan kaynaklı çıktığı belirlenirken, bina sakinleri derin bir nefes aldı.